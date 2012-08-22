Реконструкція Поштової: міліція просить водіїв із 26 серпня набратися терпіння

У Києві з метою вчасного виконання реконструкції транспортної розв’язки на Поштовій площі та введення її в експлуатацію передбачено часткове обмеження руху автотранспорту Набережним шосе.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА з посиланням на комунальну корпорацію «Київавтодор», 22-ї години 26 серпня буде закрито рух усіх видів автотранспорту двома смугами в обох напрямках Набережним шосе на ділянці від мосту Метро до вулиці Боричів узвіз.

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«Київавтодор» звертається до водіїв з проханням з розумінням поставитись до тимчасових незручностей, пов’язаних із реконструкцією транспортної розв’язки.