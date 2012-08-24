Тернопіль святкує День Незалежності з новими фонтанами (фото)

Як повідомив кореспондента УНІАН, заступник директора підприємства, яке виграло тендер на реконструкцію фонтанів, Віталій Мазурик, загалом в системі трьох окремих водограїв циркулюватиме 200 м. куб. води.

«Раніше воду для фонтанів брали з міського водогону, після чого вона одразу потрапляла в каналізацію. Через це КП «Тернопільводоканал» та міський бюджет несли серйозні витрати. Зараз встановлено систему зворотного водогону», – повідомив В.Мазурик.

Внутрішнє покриття фонтанів зроблено із керамограніту, бордюри і зовнішнє покриття – з натурального граніту.

Також встановлено систему, яка забезпечує світломузичний супровід водограїв. Під час роботи фонтанів на алеї тепер звучать відомі твори класичної музики.

На реконструкцію водограїв з міського бюджету було виділено понад 2 млн грн.