Тернопіль святкує День Незалежності з новими фонтанами (фото)

11:42, 24 серпня 2012
Суспільство
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У Тернополі на центральній алеї бульвару Тараса Шевченка відкрили оновлений комплекс світломузичних фонтанів.

Тернопіль фонтан, фото gazeta-misto.te.ua

Як повідомив кореспондента УНІАН, заступник директора підприємства, яке виграло тендер на реконструкцію фонтанів, Віталій Мазурик, загалом в системі трьох окремих водограїв циркулюватиме 200 м. куб. води.

«Раніше воду для фонтанів брали з міського водогону, після чого вона одразу потрапляла в каналізацію. Через це КП «Тернопільводоканал» та міський бюджет несли серйозні витрати. Зараз встановлено систему зворотного водогону», – повідомив В.Мазурик.

Внутрішнє покриття фонтанів зроблено із керамограніту, бордюри і зовнішнє покриття – з натурального граніту.

Також встановлено систему, яка забезпечує світломузичний супровід водограїв. Під час роботи фонтанів на алеї тепер звучать відомі твори класичної музики.

На реконструкцію водограїв з міського бюджету було виділено понад 2 млн грн.

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