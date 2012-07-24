Ступку поховали поряд з Лобановським та Амосовим

Як передає кореспондент УНІАН, на жалобній церемонії не було нікого з офіційних осіб, крім міністра культури Михайла Кулиняка, який очолював організаційний комітет з похорон актора.

Б.Ступку поховали у присутності лише родичів та колег.

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Як повідомляв УНІАН, Герой України, художній керівник Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка Б.Ступка помер 22 липня на 71-му році життя.

Життя актора обірвалася в столичній лікарні «Феофанія», де він провів останні чотири місяці. Півтора року тому в Німеччині йому зробили операцію на серці.

*** Б.Ступка народився 27 серпня 1941 року на Львівщині. Народний артист УРСР (1980), Народний артист СРСР (1991), лауреат Державної премії СРСР (1980), лауреат Шевченківської премії (1993 рік, за головну роль у виставі «Тев'є-Тевель» за Шолом-Алейхемом), міністр культури України (1999-2001), Герой України (2011). Художній керівник Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка.

Знявся у майже ста фільмах.