За результатами перевірок вступної кампанії порушили 20 кримінальних справ

Про це повідомляється на сайті Генеральної прокуратури України.

Зокрема, зазначається, що органами прокуратури проведено перевірки додержання вимог Закону «Про вищу освіту», якими встановлено суттєві порушення прав учнівської молоді на доступність здобуття вищої освіти.

Так, всупереч законодавству 9 вищих навчальних закладів здійснювали прийом абітурієнтів за відсутністю ліцензії або сертифікатів про акредитацію на надання освітніх послуг за окремими спеціальностями; приймальні комісії деяких ВНЗ працювали за відсутності журналів прийому заяв; мали місце факти безпідставного зарахування абітурієнтів до навчальних закладів. Зафіксовані порушення прав абітурієнтів пільгових категорій. У трьох ВНЗ без конкурсу студентів переводили на безоплатну форму навчання. Також встановлено факти незаконного збільшення розміру оплати за навчання.

Крім того, як зазначається в повідомленні, непоодинокі порушення прав студентів на своєчасну та повну виплату стипендій.

Також порушено 9 кримінальних справ за одержання хабарів за сприяння у вступі до навчальних закладів.

Прокурорами також внесено 182 документи реагування, за результатами розгляду яких до дисциплінарної відповідальності притягнуто 108 посадових осіб, опротестовано 198 наказів керівників вищих навчальних закладів, правил та умов прийому.