Найстаршій жительці Севастополя виповнилося 105 років

Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі у справах преси та інформації Севастопольської МДА, в урочистій обстановці заступник голови СМДА Артур Бабенко вручив іменинниці привітання Президента України Віктора Януковича з нагоди ювілею.

Крім того, пам'ятні подарунки й квіти вручили начальники управлінь праці та соціального захисту населення Севастопольської міської та Ленінської районної державних адміністрацій, представники Головного управління Пенсійного фонду України в Севастополі.

Г.Красикова народилася в 1907 році в місті Макіївка. Закінчила медичне училище. Під час Великої Вітчизняної війни працювала в тилу на заводі, медсестрою на шахті, в лікарні. У повоєнний час працювала в колгоспі в Грузії. В 1977 році переїхала до Севастополя. Має статус учасника війни, нагороджена ювілейними медалями.