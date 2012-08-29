Юристи просять Януковича розібратися з Центрвиборчкомом

Про це йдеться в заяві товариства, переданій УНІАН.

Юристи переконані, що яскравим прикладом є ситуація, що виникла навколо реєстрації кандидатом у народні депутати відомого вченого-юриста і громадського діяча Миколи Сірого.

В товаристві нагадують, що М.Сірий є членом Центральної ради Українського юридичного товариства, кандидатом юридичних наук, старшим науковим співробітником Інституту держава і права ім. Корецького НАН України. Він подав заяву до ЦВК про висунення кандидатом у народні депутати по 222 виборчому округу (Солом’янський район Києва), але отримав відмову.

Суд також відмовив М.Сірому у захисті порушених прав. «Вважаємо, що М.Сірий є одним із найбільш достойних претендентів на депутатський мандат у цьому окрузі. Він проживає на території 222 виборчого округу і знає всі проблеми мешканців свого району», - підкреслюють в товаристві.

«Безпідставна і незаконна відмова ЦВК М.Сірому у реєстрації його кандидатом у народні депутати України по 222-му виборчому округу дає підстави поставити під сумнів результати виборів у цьому окрузі 28 жовтня 2012 року, що порушує права не лише кандидатів у народні депутати України, а й виборців цього округу», - вважають юристи.

Те саме, на їх думку, стосується і результатів виборів у інших мажоритарних округах, де ЦВК, на їх переконання, безпідставно відмовила у реєстрації іншим потенційним кандидатам у народні депутати. В тому числі, Юрію Кармазіну (151 виборчий округ), Олександру Тенениці (101 виборчий округ), Олександру Кучеру (102 виборчий округ), Світлані Друзюк (127 виборчий округ) та інших громадських і політичних активістів.

«Протиправні рішення ЦВК та неможливість захисту порушених прав у судовому порядку може зірвати проведення парламентської кампанії 2012 року, що неодмінно викличе ускладнення суспільно-політичних відносин і дестабілізацію політичної ситуації в Україні», - йдеться в заяві.

Враховуючи зазначені обставини, УЮТ звертає увагу ЦВК та Президента України на недопустимість дискримінації окремих кандидатів у депутати на виборах 2012 року і вимагає проведення повного і об’єктивного розслідування фактів протиправної відмови у реєстрації кандидатами у народні депутати України М.Сірому, Ю.Кармазіну, О.Тенениці, О.Кучеру, С.Друзюк та вжиття передбачених законом заходів для забезпечення передбаченого ст. 71 Конституції України та ст. 3 ЗУ «Про вибори народних депутатів України» рівного права на участь у виборах всім громадянам, які відповідно до чинного законодавства України подали заяви до ЦВК про висунення кандидатами у народні депутати України.

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Як повідомляв УНІАН, М.Сірий є, зокрема, адвокатом екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко. 20 серпня він заявив, що позиватиметься до Центральної виборчої комісії через відмову зареєструвати його кандидатом у народні депутати в одномандатному окрузі №222.

За словами адвоката, ЦВК мотивувала своє рішення про відмову неправильним складанням заяви про самовисування. «Однак мені не повідомили, що заяву було складено, на думку ЦВК, неналежно, комісія не викликала мене і не надала мені час на виправлення цієї заяви й ухвалила рішення», – зазначив М.Сірий.

Він припустив, що рішення ЦВК може бути пов’язане з його роботою захисника у касаційній справі Ю.Тимошенко. «Складається стійке враження, що саме політичні мотиви лежали в основі ухвалення цього рішення. За моїми даними, велика кількість осіб, які подавали документи на реєстрацію, отримали можливість виправити допущені помилки. Але вибірково до певних осіб застосували принцип «поштової скриньки», тобто документи відразу передали на комісію без виконання вимог закону щодо виправлення помилок», - додав М.Сірий.