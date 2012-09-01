Батько сп'яну побив двох своїх немовлят

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Запорізької області кримінальну справу стосовно жителя с. Петрівка, що стані алкогольного сп'яніння заподіяв тілесні ушкодження своїм малолітнім дітям, порушила прокуратура Гуляйпільського району області.

За інформацією прокурора Гуляйпільського району Запорізької області Дмитра Семиголовського, «17 серпня житель с. Петрівка на території власного домоволодіння, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, під час сварки з дружиною спочатку ударив ногою по тулубу півторарічного сина, а потім металевим ополоником по голові шестимісячну дочку, чим заподіяв дітям тілесні ушкодження».

За даними Д.Семиголовського дітям була надана медична допомога, зараз їх стан кваліфікується, як задовільний.

Пошкодження, одержані дітьми, кваліфіковані як легкі тілесні ушкодження, у зв'язку з чим, стосовно батька дітей кримінальна справа порушена за ч.1 ст.125 Кримінального кодексу України (навмисне спричинення легких тілесних ушкоджень).

Ведеться слідство.