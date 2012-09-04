Крим з початку року відвідали 5 млн туристів

Про це повідомляє прес-служба Ради міністрів Криму.

За повідомленням прес-служби, під час апаратної наради у понеділок кримський прем'єр Анатолій Могильов заявив, що в регіоні необхідно удосконалити механізм стягування туристичного збору, і що пропорційно зростанню потоку курортників повинні збільшуватися надходження податків до бюджетів.

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«Зростання турпотоку - це додаткове навантаження на медицину, комунальну сферу, дорожню інфраструктуру, тому користь для Криму повинна обчислюватися, виходячи не з мільйонів туристів, а з того, які доходи від сфери курортів надійшли до бюджетів. Це ті гроші, які витрачаються на підтримку і розвиток інфраструктури Криму», – сказав А.Могильов.

У свою чергу, міністр курортів і туризму Криму Олександр Лієв заявив, що, за даними соцопитування, близько 80% людей, які відпочили на півострові, хотіли б повернутися на кримські курорти ще раз.

«Наприкінці серпня, коли туристи залишають Крим, ми опитали близько 5 тисяч чоловік, і дізналися їх враження про відпочинок. Переважна більшість хотіли б повернутися до Криму ще раз», - сказав О.Лієв.

Як повідомляв УНІАН, кримська влада розраховує на приїзд близько 6 мільйонів туристів у 2012 році.