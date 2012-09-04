"Закон про мовну політику" знову є чинним у Тернополі

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, протест виніс прокурор області Іван Мельничук 29 серпня.

У ньому вказано, що своїм рішенням облрада вийшла за межі повноважень, визначених ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування», а також порушила вимоги ст. 19 Конституції України, яка зобов’язує органи місцевого самоврядування діяти лише в межах своїх повноважень.

У протесті прокурора також вказано, що пункт 4 частини 1 ст. 92 Конституції України визначає порядок застосування мов виключно на підставі законів України, прийняття яких належить до повноважень Верховної Ради.

Також прокурор вказує, що закони чи інші правові акти можна визначити неконституційними лише за рішенням Конституційного Суду України.

Відтак прокурор вимагає скасувати рішення обласної ради від 16 серпня «Про засади державної мовної політики на території Тернопільської області» в частині визнання таким, що не має жодних юридичних наслідків на території області Закону «Про засади мовної політики».

У документі також сказано, що протест прокурора зупиняє дію опротестованого акту та підлягає обов’язковому розгляду в 10-денний термін після його надходження.

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Як повідомляв УНІАН, 16 серпня Тернопільська облрада звернулась в Конституційний суд з проханням визнати неконституційним Закон «Про засади державної мовної політики». У зверненні депутати наголосили, що законопроект був прийнятий з порушеннями Конcтитуції України та «Закону України про Регламент Верховної Ради України»

Також депутати визнали таким, що не має жодних правових наслідків на території Тернопільської області Закон «Про засади мовної політики».

За дане рішення депутати голосували в поіменному режимі. За нього проголосували 66 з 74 присутніх депутатів.