У парламенті зареєстровано постанову про 70-річчя УПА

Автор постанови – народний депутат В’ячеслав Кириленко, повідомили УНІАН у прес-службі партії «За Україну!».

Як зазначається в повідомленні, 14 жовтня 2012 року виповнюється 70 років з часу створення Української повстанської армії. В.Кириленко пропонує урочисто відзначити цю подію на державному рівні.

«Боротьба Української повстанської армії стала яскравим свідченням національно-державницьких прагнень українського народу. Враховуючи значну роль УПА в українській історії, цілком закономірним є відзначення на державному рівні 70-річчя створення Української повстанської армії», - вважає народний депутат.

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Постанова також передбачає розроблення законопроектів, спрямованих на належне вшанування та посилення соціального захисту ветеранів Української повстанської армії.