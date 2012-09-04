Голландські туристи нахлинули до Києва
23:39, 04 вересня 2012Суспільство
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Упродовж літа 2012 року кількість туристичних поїздок в Україну з Нідерландів збільшилася на 81%.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу директор департаменту інформаційної політики МЗС України Олег Волошин, посилаючись на інформацію посольства України в Королівстві Нідерланди.
Також, за його словами, кількість туристичних поїздок в місто Київ збільшилася на 67%.
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