Голландські туристи нахлинули до Києва

23:39, 04 вересня 2012
Суспільство
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Упродовж літа 2012 року кількість туристичних поїздок в Україну з Нідерландів збільшилася на 81%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу директор департаменту інформаційної політики МЗС України Олег Волошин, посилаючись на інформацію посольства України в Королівстві Нідерланди.

Також, за його словами, кількість туристичних поїздок в місто Київ збільшилася на 67%.

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