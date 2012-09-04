Голландські туристи нахлинули до Києва

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу директор департаменту інформаційної політики МЗС України Олег Волошин, посилаючись на інформацію посольства України в Королівстві Нідерланди.

Також, за його словами, кількість туристичних поїздок в місто Київ збільшилася на 67%.