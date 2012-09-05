Експерт каже, що курс гривні традиційно падає перед виборами
08:59, 05 вересня 2012Суспільство
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Перед виборами, вже традиційно, збільшується попит на американську валюту, що обумовлено інфляційними очікуваннями населення, і курс гривні, по відношенню до долара, падає.
Громадяни побігли купувати валюту
Про це в ефірі «5 каналу» заявив ректор Міжнародного інституту бізнесу Олександр Савченко
«Перед виборами на перше місце виходять очікування. Традиційно перед виборами попит на американську валюту збільшується і курс гривні падає. Так було на протязі двадцяти років, і нічого дивного для мене нема в поведінці людей, банків», - заявив Савченко.
«Хтось на цьому хоче заробити, готується до таких очікувань девальваційних, підігріває це в пресі і на телебаченні, але за все будуть платити люди. Вони понесуть свої гроші, куплять дорого долари, після виборів курс стабілізується, і, навіть, може гривня вирости – продадуть, зароблять міняли, нічого дивного в цьому нема», - додав експерт.
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