Експерт каже, що курс гривні традиційно падає перед виборами

Про це в ефірі «5 каналу» заявив ректор Міжнародного інституту бізнесу Олександр Савченко

«Перед виборами на перше місце виходять очікування. Традиційно перед виборами попит на американську валюту збільшується і курс гривні падає. Так було на протязі двадцяти років, і нічого дивного для мене нема в поведінці людей, банків», - заявив Савченко.

«Хтось на цьому хоче заробити, готується до таких очікувань девальваційних, підігріває це в пресі і на телебаченні, але за все будуть платити люди. Вони понесуть свої гроші, куплять дорого долари, після виборів курс стабілізується, і, навіть, може гривня вирости – продадуть, зароблять міняли, нічого дивного в цьому нема», - додав експерт.