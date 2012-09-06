Громадянин Туреччини намагався провезти до Севастополя рентгенівські установки

Як повідомили УНІАН у прес-службі Севастопольської митниці, наприкінці серпня під час огляду вантажів на борту морського порома було виявлено чотири рентгенівські установки, які переміщалися з приховуванням від митного контролю. З'ясувалося, що власником вантажу є громадянин Туреччини, який намагався незаконно ввезти устаткування в Україну.

Стосовно правопорушника складено протокол про порушення митних правил за ст. 483 Митного Кодексу України. Товар вилучено до рішення суду.

За попередньою оцінкою, вартість затриманих предметів становить 3,5 млн грн.