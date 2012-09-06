Громадянин Туреччини намагався провезти до Севастополя рентгенівські установки
02:29, 06 вересня 2012Суспільство
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Громадянин Туреччини намагався нелегально провезти до Севастополя партію рентгенівських установок.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Севастопольської митниці, наприкінці серпня під час огляду вантажів на борту морського порома було виявлено чотири рентгенівські установки, які переміщалися з приховуванням від митного контролю. З'ясувалося, що власником вантажу є громадянин Туреччини, який намагався незаконно ввезти устаткування в Україну.
Стосовно правопорушника складено протокол про порушення митних правил за ст. 483 Митного Кодексу України. Товар вилучено до рішення суду.
За попередньою оцінкою, вартість затриманих предметів становить 3,5 млн грн.
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