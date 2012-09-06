Туркменія пропонує Україні видобувати газ

Про це заявив прем’єр-міністр Микола Азаров під час зустрічі з заступником голови Кабінету Міністрів Туркменістану Баймиратом Ходжамухаммедовим, повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ

«Україна має безвізовий режим більш ніж із 40 країнами. Однак у нас досі візовий режим із Туркменістаном. Давайте на першому етапі запровадимо безвізовий режим для бізнесменів, а на другому етапі обговоримо питання безвізового режиму для наших громадян», - сказав Глава українського Уряду.

При цьому міністр економічного розвитку і торгівлі Петро Порошенко зазначив, що візовий режим ускладнює участь вітчизняних компаній у тендерах, які проводяться в Туркменістані. Вони проходять упродовж 20 днів, і часом українські бізнесмени просто не встигають отримати візу для участі в них, зауважив він.

Окрім лібералізації візового режиму, активізації торгово-економічних відносин сприятиме також створення торгових домів – туркменського в Україні та українського в Туркменістані, додав міністр.

На цю тему: Грищенка прийняв президент Туркменії

У свою чергу віце-прем’єр-міністр Туркменістану зазначив, що за останні роки торгово-економічний оборот між двома державами збільшився утричі.

Туркменська сторона також пропонує українським компаніям узяти участь у тендері на розробку нового родовища газу. «Найближчим часом ми розпочнемо роботи з освоєння нового родовища газу, де на конкурсній основі могли б брати участь і українські компанії», - сказав Б. Ходжамухаммедов.

М.Азаров також підкреслив, що Україна зацікавлена у поновленні співпраці з Туркменістаном у паливно-енергетичному комплексі. «На початку 2000-х років у нас були прямі поставки газу, ми брали участь у розвідуванні родовищ. Тоді наші відносини були більш насиченими. Зараз ми тільки відновлюємо те, що було втрачено, і я сподіваюся, що ми його відновимо і розвиватимемо наші взаємовідносини на більш якісному рівні», - зазначив глава Уряду.