Грищенка прийняв президент Туркменії

Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС, відбулася низка двосторонніх зустрічей з керівництвом Туркменістану.

Зокрема в ході двосторонньої зустрічі з Президентом країни Гурбангули Бердимухамедовим обговорювалися питання поглиблення політичного діалогу зокрема в міжнародних організаціях, таких як ООН, ОБСЄ та СНД, а також шляхи активізації українсько-туркменського співробітництва в галузях, які представляють взаємний інтерес .

В ході візиту К.Грищенко провів зустрічі з заступником голови уряду Туркменістану, міністром закордонних справ Рашидом Мередовим та співголовою туркменської частини спільної українсько-туркменської комісії з питань економічного та культурно-гуманітарного співробітництва Баймиратом Ходжамухамедовим.