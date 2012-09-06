Lufthansa скасувала 8 рейсів із «Борисполя»

Страйк зачепив і український напрям.

Як повідомляє Українська правда, скасовано вісім п'ятничних рейсів до Києва з Дюссельдорфа, Мюнхена та Франкфурта на Майні та в зворотньому напрямку.

Авіакомпанія просить пасажирів перевіряти статус їхніх рейсів. "Ви можете знайти альтернативний рейс і можете зареєструватися на нього за 23 години до вильоту", - зазначає авіакомпанія.

Також компанія пропонує пасажирам, які мали квитки на рейси, що випали на час страйку – з 4 до 8 вересня, перереєструватися на рейси компаній Austrian Airlines, Brussels Airlines, Germanwings чи Swiss безкоштовно через сервісний центр авіакомпанії.