Lufthansa скасувала 8 рейсів із «Борисполя»
09:26, 06 вересня 2012Суспільство
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Через страйк бортпровідників авіакомпанія Lufthansa протягом четверга, п'ятниці та суботи скасувала 1042 рейси.
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Страйк зачепив і український напрям.
Як повідомляє Українська правда, скасовано вісім п'ятничних рейсів до Києва з Дюссельдорфа, Мюнхена та Франкфурта на Майні та в зворотньому напрямку.
Авіакомпанія просить пасажирів перевіряти статус їхніх рейсів. "Ви можете знайти альтернативний рейс і можете зареєструватися на нього за 23 години до вильоту", - зазначає авіакомпанія.
Також компанія пропонує пасажирам, які мали квитки на рейси, що випали на час страйку – з 4 до 8 вересня, перереєструватися на рейси компаній Austrian Airlines, Brussels Airlines, Germanwings чи Swiss безкоштовно через сервісний центр авіакомпанії.
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