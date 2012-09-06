Голова НСЖУ: Чутки про смерть паперових видань є трохи перебільшеними

Як повідомили УНІАН у прес-службі НСЖУ, за словами О.Наливайка, «світові тиражі зросли на 1,1% у світі і на 16% в Азії. В Україні за підсумками передплатної кампанії на друге півріччя теж є невеликий ріст».

Другий тренд газетно-журнальної галузі, як вважає О.Наливайко, - це зростання читацького інтересу до місцевої преси з одночасним збільшенням рекламних надходжень.

«Треба висаджувати нові саджанці медіа-бізнесів, у першу чергу цифрових, але пріоритетом залишається головне дерево – друковане видання. Важливо дотримуватись режиму економії жорсткого бюджетування кожного виробничого процесу, але паперову версію при цьому розвивати. Про це говорила абсолютна більшість учасників конгресу (Всесвітнього газетного конгресу, який відбувся в Києві з 3 по 5 вересня). Необхідно шукати нові форми рекламних продажів. E деяких виданнях Інтернет версії вже можливо переглядати в 3D зображенні», – сказав голова НСЖУ.

За словами О.Наливайка, «на запитання, як збудувати успішний медіа-проект, головна відповідь - слухати свого читача».

«Під час роботи конгресу крім обміну досвідом відбулось багато конкретних домовленостей. НСЖУ домовилась про принципи співпраці з грецькою компанією «Ньюс Ассет», яка допоможе НСЖУ розробити сучасну виробничу платформу для нового інтернет-проекту з навчанням персоналу», - повідомив О.Наливайко.