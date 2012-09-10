Через танення вічної мерзлоти до 2300 року температура підніметься на 1,69°С

Цей процес відбуватиметься навіть в тому разі, якщо антропогенні викиди парникових газів буде повністю припинено, заявляють кліматологи в статті, опублікованій в журналі Nature Geoscience.

Вважається, що тундра та інші області вічної мерзлоти накопичили за час свого існування близько 1,7 трильйонів тонн вуглецю у вигляді органічних останків тварин і рослин. Для порівняння, в земній атмосфері міститься приблизно вдвічі менше вуглецю, і звільнення навіть частини з цих запасів може призвести до катастрофічних наслідків для клімату Землі.

Як передає РІА Новости, група кліматологів під керівництвом Ендрю Макдугала (Andrew MacDougall) з університету міста Вікторія (Канада) перевірила, які наслідки можуть статися після відтанення частини вічної мерзлоти найближчими роками за допомогою глобальної кліматичної моделі ESCM.

Як пояснюють Е.Макдугал і його колеги, дана модель враховує вплив зміни клімату на стан вічної мерзлоти, і те, як вивільнений вуглекислий газ і метан прискорюють цей процес.

В ході моделювання автори статті змінювали обсяги антропогенного СО2, спостерігаючи за змінами при зниженні викидів до нуля і знімаючи всі обмеження на вироблення парникових газів. У кожному випадку учені стежили за підвищенням концентрації метану і вуглекислоти і скороченням площі вічної мерзлоти.

Виявилось, що всі можливі сценарії призводять до приблизно однакових наслідків - танення вічної мерзлоти призведе до підвищення частки СО2 в атмосфері на 50-100 частин на мільйон до кінця поточного сторіччя.

Зростання концентрації СО2 виллється в додатковому збільшенні середньорічних температур на планеті на 0,23-0,39 градусів, залежно від ефективності танення мерзлоти. У результаті, танення вічної мерзлоти підвищить частку вуглекислоти в атмосфері на 44-279 частин на мільйон, що "розігріє" планету на 0,37-1,69 градусів Цельсія, залежно від параметрів моделювання.

За словами науковців, скорочення викидів на 90% від сьогоднішнього внеску людства в глобальне потепління і штучне вилучення СО2 з атмосфери не зможуть зупинити процес танення вічної мерзлоти і подальший "розгін" зміни клімату.

"У випадку, якщо обсяг СО2, який виділятиметься з грунтів, що відтанули, перевищить здатність океану з поглинання надлишків вуглекислоти, концентрація вуглекислого газу в атмосфері буде зростати. В результаті, грунт прогріватиметься ще сильніше і виділятиметься ще більше СО2", - пишуть кліматологи.

Як вважають дослідники, такі тривожні висновки повинні спонукати учених і відповідні урядові установи посилити спостереження за станом вічної мерзлоти і регулярно заміряти обсяг СО2, який виділяється на ділянках тундри та інших арктичних ландшафтів, що розтанули.