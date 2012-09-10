Україна за 8 місяців недобрала у Газпрому 34% газу

Про це УНІАН повідомили у прес-службі держкомпанії «Укртрансгаз».

З початку 2012 року транзит природного газу через територію України до держав Західної Європи, за інформацією «Укртрансгазу», становив 54 млрд куб. м.

«При цьому всі заявки країн-споживачів виконуються у повному обсязі», - повідомляє прес-служба компанії.

Оператор газотранспортної системи України не називає порівняльних даних з транзиту. Рік тому «Укртрансгаз» повідомляв про транзит газу в січні-серпні 2011 року до країн Західної Європи в обсязі 70 млрд куб. м.

Згідно з повідомленням прес-служби «Укртрансгазу», споживачам України за 8 місяців поточного року транспортовано майже 31 млрд куб. м, що становить 94% від показників аналогічного періоду минулого року.

Як повідомляв раніше УНІАН, Україна за 7 місяців 2012 року скоротила імпорт газу з Російської Федерації до 19 млрд куб. м, що на 39% менше від показників аналогічного періоду минулого року.

Довідка УНІАН. ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України» є оператором газотранспортної системи України. Компанія експлуатує 37,1 тис. км магістральних газопроводів і газопроводів-відведень.