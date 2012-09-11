В Одесі затримали екс-міліціонера, який застрелив «Косого»

Як повідомили УНІАН у Відділі з питань зв'язків з громадськістю Управління МВС України в Одеській області, співробітники Суворовського райвідділу внутрішніх справ Одеси увечері 10 вересня затримали 54-річного підозрюваного у вбивстві 51-річного одесита. Конфлікт, який закінчився смертельним результатом, згідно зі свідченнями затриманого, «стався в ніч на неділю на Дніпропетровській дорозі Одеси на грунті неприязних стосунків, що виникли із загиблим».

Згідно з даними Одеського облУВС, загиблий підприємець, відомий у певних колах як «Косий» і «Книжник», займався нелегальними валютними операціями на ринку «Книжка». Підозрюваний у вбивстві на початку 90-х працював в органах МВС, пізніше став власником кількох підпільних залів гральних автоматів.

Слідче відділення Суворовського РВВС розслідує кримінальну справу відповідно до ознак ч.1 ст.115 (умисне вбивство) КК України.

Як повідомляв УНІАН, 9 вересня близько 4 години ранку в Одесі біля бару на Дніпропетровській дорозі був убитий 51-річний чоловік. На тілі вбитого виявлено три поранення від пістолетних куль. Убивця зник з місця злочину на автомобілі «Mercedes».