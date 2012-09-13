Сьогодні комісія КМДА розгляне питання реконструкції Гостинного двору
09:49, 13 вересня 2012Суспільство
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Сьогодні комісія Київради з питань культури і туризму розгляне питання реконструкції Гостинного двору.
Ситуацію з Гостинним двором розглянуть сьогодні
Сьогодні о 10.00 відбудеться засідання постійної комісії Київради з питань культури та туризму.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі голови зазначеної комісії.
На засіданні комісія розгляне питання реконструкції Гостинного двору, перейменування станції метро «Іподром» на «Одеська», найменування вулиць у Дарницькому і Подільському районах Києва, створення Музею ювелірного мистецтва на Андріївському узвозі, 18 та інші актуальні питання з життя міста.
Засідання пройде за адресою: Хрещатик, 36, к. № 1017 (зала засідань),10-й поверх.
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