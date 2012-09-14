В Одесі бізнесмена намагалися застрелити під час пробіжки у парку

Про це повідомили УНІАН у Відділі зв'язків з громадськістю Управління МВС України в Одеській області.

Як уточнили в міліції «зловмисник вистрелив кілька разів з травматичного пістолета у 50-річного заступника директора підприємства, цілячись йому в голову, коли потерпілий здійснював пробіжку по одній з доріжок парку. Потерпілому, який одержав рвану рану лобно-скроневої області голови, терміново було надано медичну допомогу».

Злочинцеві вдалося зникнути з місця події, правоохоронці ведуть його розшук.

Приморським РВВС Одеси порушено кримінальну справу згідно з ознаками ст. 15-115 КК України.

Як повідомило УНІАН джерело в правоохоронних органах, напад було скоєно на заступника директора одеського ВАТ «Зевс».