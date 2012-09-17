У центрі Харкова з пістолета розстріляли двох чоловіків

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області.

Один із чоловіків, на вигляд віком близько 30 років, загинув на місці, інший, 29-річний безробітний чоловік, із травмою руки самостійно звернувся до Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги.

Під час огляду місця злочину правоохоронці вилучили гільзи та кулі, а в кущах неподалік — пістолет.

Госпіталізований чоловік розповів, що 16 вересня близько 12:00 він із загиблим вийшов з будинку, той сів у автомобіль, а сам постраждалий розмовляв із ним через опущене вікно автомобіля.

За словами постраждалого, в цей час він почув постріли та відчув різкий біль в області лівого ліктьового суглобу, після чого побачив невідомого чоловіка, який стріляв з пістолета. Рятуючись від нападника, 29-річний чоловік став тікати, а потім одразу звернувся до лікарні.

Міліція порушила кримінальну справу за ч. 2 п. 1 ст. 115 (умисне вбивство двох або більше осіб). Вживаються усі необхідні заходи щодо встановлення та затримання зловмисника.