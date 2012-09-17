Україна за 8 місяців збільшила видобуток власного газу аж на 0,9%

Видобуток природного газу в Україні у січні-серпні 2012 року збільшився порівняно з аналогічним періодом 2011 року на 0,9% - до 13,471 млрд куб. м. Про це повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства енергетики і вугільної промисловості.

Згідно з повідомленням, видобуток природного газу в серпні поточного року збільшився порівняно з аналогічним періодом минулого року на 0,2 % - до 1,672 млрд куб. м.

Зокрема, обсяг видобутку газу за 8 місяців підприємствами НАК «Нафтогаз України» збільшився на 0,8% - до 12, 117 млрд куб. м.

Як повідомляв УНІАН, у 2011 році українські компанії скоротили до попереднього року видобуток природного газу на 0,3% - до 19,2 млрд куб. м.

Найбільшими нафтогазовидобувними компаніями України є «дочки» НАК «Нафтогаз України» - «Укргазвидобування» і «Чорноморнафтогаз», а також «Укрнафта», в якій держхолдинг «Нафтогаз» володіє контрольним пакетом акцій.

Уряд України, згідно з оприлюдненим у червні проектом Оновлення Енергетичної стратегії, планує до 2030 року збільшити щорічний видобуток газу до 30-47 млрд куб. м.