Прокуратура вважає, що з мучителем Саші Попової обійшлися зам'яко

Прокуратура Миколаївської області має намір подати апеляційну скаргу на рішення суду та наполягатиме на покаранні у вигляді 15 років позбавлення волі для Олександра Косінова, звинуваченого у побитті Олександри Попової.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Миколаївської області, державне обвинувачення під час дебатів орієнтувало суд на призначення остаточної міри покарання у вигляді 15 років позбавлення волі.

«Ми виходили з того, що така міра в повному обсязі відповідає тяжкості вчиненого злочину. Також ми зважаємо й на ту обставину, що сам підсудний, вчинивши тяжкий злочин, фактично не визнає своєї провини. Максимальна міра покарання, передбачена КК України, - довічне ув`язнення. Отже, вважаю, підсудному призначена досить м`яка міра покарання», - сказав заступник прокурора області Денис Андрєєв, який підтримував державне обвинувачення в суді.

Як повідомляв УНІАН, 9 березня в Миколаєві 18-річну О.Попову в ході побутової сварки жорстоко побив 22-річний О.Косінов. До лікарні дівчину доставили з тяжкими тілесними ушкодженнями: черепно-мозковою травмою з набряком головного мозку, розривом легені, переломом кісток носа і щелеп, переломом грудини і ребер. У Миколаївській міській лікарні швидкої медичної допомоги О.Попова перебувала 97 днів, із них 72 – у стані коми. Дівчина проходить реабілітацію в Миколаївському санаторії «Інгул».

Підсудному О.Косінову інкримінувалися злочини, передбачені ч. 2 ст. 15, п.7 ч.2 ст. 115 (замах на умисне вбивство з хуліганських мотивів) і за ч.1 ст. 185 (таємне викрадення чужого майна) КК України.

Сьогодні, 17 вересня, Ленінський районний суд м. Миколаєва засудив О.Kocінoва до 12 років позбавлення волі і постановив виплатити грошову компенсацію постраждалій дівчині, а також відшкодувати витрати на лікування.