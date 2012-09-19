У США представили коптський рукопис, де Христос каже про «свою дружину»
Фрагмент стародавнього коптського рукопису з нібито вимовленими Ісусом Христом словами "моя дружина" і згадкою про жінку-апостола був представлений в США.
Фрагмент картини О. Іванова Явлення Христа Марії Магдалині
Про це повідомляє РІА "Новости" з посиланням на New York Times.
Професор школи теології Гарвардського університету Керін Кінг у вівторок представила фрагмент папірусу з вісьмома рядками ранньохристиянського псалма, серед яких приписані Христу слова "моя дружина".
"Ісус сказав їм: моя дружина" і "Вона буде здатна стати моїм учнем", свідчать наведені виданням англійські переклади найбільш важливих уривків.
Згідно з християнськими джерелами, Ісус обрав спочатку 12 найближчих учнів-апостолів, а потім ще 70 менш наближених, яких також називають апостолами. Апостол Павло повідомляє, що на момент розп'яття у Христа було більше 500 послідовників.
Багато ранніх християнських текстів записали на папірусі копти - єгипетські християни. Походження сенсаційного фрагмента і ім'я його власника не розголошуються. Перші оцінки експертів допускають, що це справжній історичний документ.
"Навіть при безлічі непрояснених питань відкриття може знову розпалити дебати з питання, чи був Ісус одружений, чи була його дружиною Марія Магдалина й чи була в числі його апостолів жінка", - пише New York Times.
Наведений New York Times переклад тексту всіх восьми рядків:
(1) "не мені. Моя мати дала мені життя",
(2) "Учні сказали Ісусові",
(3) "заперечувати. Марія гідна цього",
(4) "Ісус сказав їм: моя дружина",
(5) "вона буде здатна стати моїм учнем",
(6) "нехай злі люди роздуваються",
(7) "Що до мене, то я з нею, щоб",
(8) "образ".