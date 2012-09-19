Російський експерт думає, що Єврокомісія може насолити Путіну і його «потоку»

Про це власному кореспонденту УНІАН у РФ повідомив партнер і аналітик консалтингової компанії «RusEnergy» Михайло Крутіхін.

«Проштовхуючи свій проект «Південний потік», російською стороною угоди підписувалися з окремими компаніями і на міждержавному рівні, але не в рамках Євросоюзу, незважаючи на те, що цей проект трансприкордонний», - сказав М.Крутіхін.

Він наголосив, що ці угоди є об'єктами пильної уваги Єврокомісії, оскільки вони у ряді випадків порушують європейські правила і принцип лібералізації ринку.

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«Болгарію вже не раз попереджали, що її міжурядова угода з «Газпромом» суперечить принципам Єврокомісії. Перевірка цих угод може поставити під удар проект «Південний потік» як мінімум», - сказав М.Крутіхін.

Він повідомив, що ще два роки тому, коли було підписано першу угоду з «Південного потоку», Єврокомісія надіслала протест Софії з приводу того, що за умовами підписаної угоди болгарська ділянка газопроводу відводилася лише для російського газу, без допуску туди третіх сторін.

За його словами, тоді болгари приховали цей протест від громадськості, і лише через два роки з'ясувалося, що він існував.

«Тоді в Болгарії було підписано нові аналогічні угоди з російською стороною. Після цього протести стали голосними, і зараз Болгарія серйозно ризикує стати першою мішенню такого загальноєвропейського розслідування і виявлення того, що угода не відповідає європейським правилам», - сказав М.Крутіхін.

За його словами, у такому разі «Газпром» і російське керівництво не зможуть дотримуватися принципу «розділяй і володарюй».

Як повідомляв УНІАН, з метою диверсифікації маршрутів експортних поставок природного газу ВАТ «Газпром» реалізує проект «Південний потік» в обхід території України. Проектна продуктивність морської ділянки газопроводу становитиме 63 млрд куб. м на рік. Будівництво «Південного потоку» планується почати в грудні 2012 року. Введення в експлуатацію першої нитки газопроводу заплановане на кінець 2015 року.

Для реалізації сухопутної частини проекту з Болгарією, Сербією, Угорщиною, Грецією, Словенією, Хорватією і Австрією підписано міжурядові угоди.

16 вересня 2011 року відбулося підписання Угоди акціонерів компанії South Stream Transport AG з реалізації морської ділянки проекту. Відповідно до документа, частка участі ВАТ «Газпром» у проекті морського газопроводу становить 50%, італійської ENI - 20%, німецької компанії Wintershall Holding GMBH і французької EDF - по 15%.

17 вересня газета "Коммерсант-Украина" повідомила, що Болгарія погрожує "Газпрому" відмовою від будівництва «Південного потоку». 14 вересня прем'єр-міністр Болгарії Бойко Борисов заявив, що Болгарія може відмовитися від планів щодо будівництва газопроводу South Stream, якщо Росія і далі наполягатиме на вимозі виплатити 1 млрд євро компенсації за відмову будівництва атомної електростанції в цій країні.