Експерт: зовнішній борг України до кінця 2012 року може зрости до 76-77% ВВП

У коментарі агентству УНІАН вона зазначила, що заборгованість державного сектора у першому півріччі поточного року скоротилася на 9,5% (3,1 млрд дол.) до 30 млрд дол. у зв'язку з погашенням 1,2 млрд дол. кредитів МВФ із резервів НБУ, а також виплатою урядом 1 млрд дол. за кредитом російського ВТБ і погашенням 1,5 млрд дол. за єврооблігаціями у червні.

Водночас О.Бєлан звернула увагу, що заборгованість приватного сектора продовжувала зростати, збільшившись на 6,3% від початку року (5,8 млрд дол.) до 99 млрд дол., що становить 77% загального держборгу. При цьому обсяг торгових кредитів зріс на 2,8 млрд дол. з початку року до 20 млрд дол., склавши близько половини збільшення заборгованості приватного сектора у першому півріччі поточного року.

Також вона повідомила, що у другому кварталі 2012 року припинилося зниження частки позикових коштів у банківському секторі. Чистий відплив боргового капіталу із сектора становив 1,5 млрд дол. у січні-червні 2012 р., і повністю припав на перший квартал.

«Ми очікуємо, що темпи скорочення державного зовнішнього боргу сповільняться у другому півріччі 2012 року у зв'язку із здійсненням нових зовнішніх державних позик, хоча НБУ продовжить погашати кредити МВФ зі своїх резервів», - сказала О.Бєлан.

При цьому вона вважає, що приватний сектор продовжить нарощувати обсяги запозичень, зокрема, завдяки поліпшенню можливостей доступу на зарубіжні кредитні ринки.

«Ми прогнозуємо, що валовий зовнішній борг збільшиться до 76-77% ВВП до кінця 2012 р., залишаючись на рівні 2011 р., проте нижче за пік у 90%, досягнутий у 2009 р.», - зазначила експерт.

Як повідомляв УНІАН, валовий зовнішній борг України у другому кварталі 2012 року збільшився на 1,6%, або 2,071 млрд дол., - до 128,955 млрд дол., у I півріччі - зріс на 2,2%, або 2,719 млрд дол.

Таким чином, за підсумками першого півріччя сума валового зовнішнього боргу досягла 74% прогнозного обсягу ВВП на 2012 р.

Довідка УНІАН. Валовий зовнішній борг України в 2011 році збільшився на 7,6% - до 126,236 млрд дол.