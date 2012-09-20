Книга вийде у видавництві Scribner and Hodder & Stoughton, пише Lenta.ru

Головний герой роману "Доктор Сон" - дорослий Денні Торранс, син протагоніста "Сяйва" Джека Торранса. Події в книзі розгортаються навколо Денні та 12-річної дівчинки Ебри Стоун, яку він рятує від якихось мисливців за дітьми з даром "сяйва".

Про те, що Кінг пише продовження "Сяйва", стало відомо в 2009 році. У вересні 2011 року письменник прочитав невеликий уривок з тексту нового роману.

Роман "Сяйво" вважається одним з найвідоміших творів Стівена Кінга. Книга була опублікована в 1977 році, а в 1980 році режисер Стенлі Кубрик зняв по ній фільм з Джеком Ніколсоном в головній ролі. Цей фільм регулярно включається в списки найбільш страшних картин в історії кіно.