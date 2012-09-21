Кабмін ще працюватиме над бюджетом 2-3 тижні

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні в Краматорську Донецької області на брифінгу перший віце-прем'єр-міністр України Валерій Хорошковський.

Він нагадав, що на сьогодні Верховна Рада ухвалила рішення працювати один раз на тиждень у пленарному режимі до завершення виборчої кампанії.

«Відповідно, та кількість нормативних і законодавчих актів, які їй необхідно прийняти, на мій погляд, не дозволяє якісно розглядати бюджет», - сказав перший віце-прем'єр.

«З точки зору підготовки (нового проекту бюджету – УНІАН) – це два, максимум три тижні, а ухвалення бюджету вже не від нас залежить», - сказав В.Хорошковський.

Відповідаючи на запитання УНІАН про те, які економічні параметри буде закладено в новому проекті бюджету, В.Хорошковський сказав, що про це поки говорити передчасно, проте все буде враховано, щоб бюджет був збалансованим.

«Ви ж самі знаєте, що на сьогоднішній день нам Верховна Рада повернула цей документ. Тому зараз... є сенс нам його допрацювати й уже, безумовно, направити не лише ті макроекономічні показники, які вказані в бюджеті, починаючи з номінального й реального ВВП, а також бюджету консолідованого й державного... безумовно, нам необхідно додати й розрахунковий курс долара, й розрахункову величину вартості газу, й це, безумовно, вплине на всю економіку. І лише після цього ми повторно подамо цей документ до Верховної Ради», - пояснив В.Хорошковський.

Він також висловив переконання в тому, що новий проект бюджету «буде соціально спрямований і збалансований».

Як повідомляв УНІАН, голова Верховної Ради України В.Литвин у суботу, 15 вересня, повернув уряду на доопрацювання проект державного бюджету на 2013 рік.

Кабінет міністрів України 12 вересня затвердив проект закону України «Про Державний бюджет на 2013 рік», виходячи з прогнозного зростання ВВП на рівні 4,5%. Проект бюджету-2013 розрахований виходячи із затверджених урядом ще в 2011 році макропоказників, зокрема: зростання ВВП – 4,5%, показник номінального ВВП – 1,688 трлн грн, інфляція – 5,9%.