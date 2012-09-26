Керівником київського зоопарку можуть призначити його колишнього очільника

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав сьогодні в інтерв’ю журналістам перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Олександр Мазурчак, коментуючи ситуацію з призначенням нового директора КП.

“В нас є кілька кандидатур, які розглядаються. В тому числі і Кирилюк, який працював в зоопарку при Олександрові Омельченку (колишній Київський міський голова – УНІАН)”, - сказав О.Мазурчак.

За його словами, хто очолить зоопарк стане відомо до кінця цього тижня. Згідно з законодавством, КМДА подає перелік кандидатур на погодження в Міністерство екології. “Тому ми повинні погодити в Мінекології. І до кінця тижня ми зможемо вже сказати, хто буде призначений”, - пояснив О.Мазурчак.

Як повідомляв УНІАН, Олексій Толстоухов 21 вересня звільнився з посади гендиректора комунального підприємства «Київський зоологічний парк загальнодержавного значення» за власним бажанням. О.Толстоухова було призначено на посаду генерального директора Київського зоопарку 15 жовтня 2010 року.

Зараз обов'язки керівника зоопарку виконує заступник генерального директора Михайло Іванов.

Газета «Коммерсант Украина» від 26 вересня 2012 р. написала, що Є.Кирилюк розповів її кореспонденту, що отримав від "керівництва міста" пропозицію очолити столичний зоопарк.

Столичні активісти, стурбовані долею зоопарку, негативно сприйняли призначення Є.Кирилюка. "...Коли він був директором, стосовно нього вже порушувалася кримінальна справа про незаконну здачу землі в оренду", – заявив виданню голова громадської організації "Форум порятунку Києва" Віталій Черняховський.

Є.Кирилюк відкидає звинувачення активістів на свою адресу: "По-перше, кримінальну справу було порушено не стосовно мене, а за фактом оренди, а по-друге, її закрито через відсутність складу злочину, тому всі претензії до мене безпідставні".

Невдоволення щодо можливого призначення Є.Кирилюка, як пише газета, висловили не лише громадянські активісти, а й захисники тварин, зокрема, директор товариства захисту тварин SOS Тамара Тарнавська.