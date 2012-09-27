Мажор Рудь, який збив на смерть трьох жінок, таки сяде на 6 років

Сьогодні Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних та кримінальних справ залишив без змін вирок Апеляційного суду Запорізької області від 10 квітня 2012 року сину дніпропетровського екс-райпрокурора Дмитру Рудю, якому було призначено покарання у вигляді 6 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами строком на 3 роки.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України.

Прокурор у справі Оксана Дрогобицька повідомила, що прокуратура з рішенням Вищого спецсуду погоджується. З сьогоднішнього дня вирок набрав законної сили та підлягає виконанню.

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«Дмитра Рудя після оголошення рішення касаційної інстанції взято під варту та буде направлено для відбування покарання до виправної установи», - додала вона.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні 2010 року Д.Рудь на джипі збив на смерть трьох жінок на пішохідному переході Набережної Перемоги у Дніпропетровську, після чого зник з місця ДТП, проте незабаром був затриманий правоохоронцями.

Стосовно Д.Рудя було порушено кримінальну справу за ч.3 ст.286 КК України «Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох людей».

У червні 2011 року Хортицький районний суд Запоріжжя засудив Д.Рудя до 5 років позбавлення волі й, незважаючи на численні протести представників громадськості, звільнив його з-під варти під заставу у 17 тис. грн на період судового слідства.

Прокуратура Запорізької області звернулася до апеляційного суду з вимогою посилити покарання підсудному до 7 років позбавлення волі. 10 квітня 2012 року Запорізький апеляційний суд засудив підсудного до 6 років позбавлення волі, позбавив права керувати транспортними засобами строком на 3 роки. Проте прямо із залу суду Д.Рудь вийшов на свободу. Як пояснили УНІАН у суді, в ході судових засідань не порушувалось питання про зміну раніше обраного йому запобіжного заходу, отже, саме вона діє до набуття рішенням суду законної сили.