Керівниця митниці отримала умовний строк за систематичні хабарі

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, 1 лютого 2011 року співробітники Служби безпеки затримали заступника начальника Львівської митниці під час отримання хабара за сприяння суб’єкту підприємницької діяльності в оформленні вантажів за заниженою митною вартістю.

Під час проведення обшуку в службовому кабінеті заступниці начальника митниці виявлено предмет хабара – 7 тисяч доларів та понад 25 тисяч доларів, які вона отримала в цей день від своїх підлеглих – начальників підрозділів митниці. У ході обшуку за місцем тимчасового проживання затриманої виявлено понад 96 тисяч доларів.

Розглянувши зібрані слідством матеріали, суд визнав вже колишню керівницю митниці винною у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.368 (одержання хабара, в редакції статті згідно з Законом України №2808-VI від 21.12.2010 року) Кримінального кодексу України, і призначив їй покарання у вигляді позбавлення волі терміном на 5 роки із встановленням іспитового строку 3 роки та позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов’язків строком на три роки. У відповідності до ст. 54 Кримінального кодексу України засуджену позбавлено спеціального звання «радник митної служби 1 рангу».