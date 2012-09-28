Долар на міжбанку росте

У п'ятницю, 28 вересня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися такими котируваннями 8,1460/8,1510, до 12:00 ціни піднялися 8,1500/8,1530 грн/дол.





Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2633/37, до 12:00 ціни підвищилися 0,2634/38. У Росії курс долар-рубль впав, і до 12:00 встановився на рівні 30.9299 (-0.2151).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з рівня 1,2928/30, змінюючись в достатньо вузькому коридорі. Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями – 10,5280/10,5360, до 12:00 ціни пішли вгору 10,5415/10,5495.