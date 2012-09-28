Держстат стверджує, що реальні доходи українців зросли на 15%

Номінальні доходи населення в квітні-червні ц.р. зросли на 15,2% - до 345,492 млрд грн.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

Наявний дохід з розрахунку на одну людину в II кварталі становив 5,749 тис. грн, що на 742,5 грн більше, ніж за аналогічний період у 2011 році.

Зокрема, доходи населення у вигляді заробітної плати в квітні-червні 2012 року становили 144,831 млрд грн, прибуток і змішаний дохід - 44,688 млрд грн, доходи від власності - 17,24 млрд грн.

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Частка соціальної допомоги та інших державних виплат у структурі доходів за II квартал становила 40,2% - 138,733 млрд грн.

Заощадження населення в II кварталі становили 24,457 млрд грн.

Витрати за підсумками II кварталу 2012 року зросли на 16,3% - до 345,492 млрд грн, в основному на придбання товарів і послуг — 289,711 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, реальні наявні доходи населення в I кварталі 2012 року зросли на 10,6%, порівняно з аналогічним періодом минулого року. В цілому доходи населення в січні-березні ц.р. зросли на 14% - до 302,678 млрд грн.

27 вересня Держстат повідомив, що в Україні середня заробітна плата в серпні 2012 року становила 3,073 тис. грн, що на 2,5%, або на 78 грн, менше, порівняно з липнем. Водночас, порівняно з серпнем 2011 року, рівень середньої заробітної плати в серпні 2012 року підвищився на 14,1%.