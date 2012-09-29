Вибух газу в Харкові коштуватиме звинуваченому від 3 до 8 років

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури, встановлено, що цей молодик у ніч з 3 на 4 вересня перебував у квартирі №10 на 3-му поверсі 9-поверхового житлового будинку по вул. Слинька, 2Б у м. Харкові на прохання квартиронаймачів, аби доглянути за домашніми тваринами. Діючи злочинно недбало, він залишив без догляду увімкнену газову плиту.

Згідно з висновками експертиз, причиною надзвичайної події стало витікання газу через відкриті конфорки газової плити та духової шафи.

Близько 10.40 газоповітряна суміш зайнялася. Згодом стався вибух, внаслідок чого постраждали мешканці, а самому будинку завдано значної шкоди.

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Обвинуваченому загрожує позбавлення волі терміном від 3 до 8 років, зазначили у прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, раніше слідчим управлінням прокуратури області 4 вересня було порушено кримінальну справу за ч.2 ст.367 КК України (службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки). В подальшому справу було перекваліфіковано на ч.2 ст.270 КК України (порушення вимог пожежної безпеки, що спричинили майнову шкоду в особливо великому розмірі та інші тяжкі наслідки).