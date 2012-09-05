Причиною вибуху у Харкові могла стати сковорідка

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської міськради, таку версію на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій озвучив голова правління ПАТ «Харківміськгаз» Валерій Безлєпкін.

За його даними, фахівці підприємства з’ясували, що осередком займання стала газова плита, на якій були ввімкненими дві конфорки. Поряд з конфоркою стояла вигоріла сковорода із залишками їжі та вигорілою ручкою.

За припущеннями спеціалістів, ця ручка стала джерелом вогню, який поширився на холодильник і на якийсь пластмасовий прилад на стіні. У кутку кухні розташована газова труба - газопровід низького тиску, який був сполучений з плитою гнучким шлангом. За припущенням В.Безлєпкіна, розплавлена пластмаса крапала на гнучкий шланг, що призвело до витоку газу.

«На щастя, концентрація газу в квартирі становила не більше ніж 5%, тому і вибух був не тієї потужності, якої міг би бути. Якби квартира заповнилася газом повністю і стався вибух, то від цього будинку і двох найближчих не залишилося б нічого, їх би знесло дочиста, були б самі руїни», - сказав В.Безлєпкін.

Як зазначили у прес-службі міськради, слідче управління Харківської облпрокуратури, яке створило комісію для вивчення всіх обставин події, офіційно поки не підтвердило цю версію.

Як повідомляв УНІАН, 4 вересня о 10.30 у Харкові в дев’ятиповерховому будинку на вул. Петра Слинька, у квартирі на третьому поверсі стався вибух, за попередніми даними, побутового газу. Внаслідок вибуху постраждало п’ятеро осіб. З будинку було евакуйовано майже 50 осіб.

За даними міськради, на сьогодні усі мешканці пошкодженого будинку отримали матеріальну допомогу в розмірі 1 тис. грн на кожного члена родини. На цей час 20 родин (64 особи) з пошкодженого вибухом будинку по вул. Слинька, 2б розселили в три готелі і гуртожиток КП «Харківміськліфт».