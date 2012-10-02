Експерт: Пенсійний фонд України знаходиться на грані фінансового краху

На сьогодні Пенсійний фонд знаходиться на грані фінансового краху, адже за рік дії пенсійної реформи дефіцит Пенсійного фонду не зменшився, як обіцяв уряд, а навпаки збільшився на 8 мільярдів гривень і складає 65 мільярдів гривень. Про це в ефірі «5 каналу» заявив колишній перший заступник міністра соціальної політики, член партії «УДАР» Павло Розенко.

«Рівно рік тому вступила в дію пенсійна реформа, яку нам так широко пропагував уряд. Пам’ятаєте, що Сергій Леонідович обіцяв, що в 2012 році дефіцит бюджету Пенсійного фонду буде, фактично, ліквідований, що баланс буде. Давайте ж тепер подивимось цифри: сьогодні дотація, плюс дефіцит бюджету Пенсійного фонду складає 65 мільярдів гривень. Це при тому, що в минулому році було 57 мільярдів гривень. Отже, за рахунок Пенсійної реформи, дефіцит бюджету не лише не зменшився, він навпаки ще збільшився на 8 мільярдів. Тобто нас, фактично, все суспільство уряд обманював, що Пенсійна реформа призведе до зменшення дефіциту. Насправді, сьогодні Пенсійний фонд знаходиться на стадії фінансового краху, а в уряду немає жодних планів, як цей дефіцит хоча б скоротити», - заявив Розенко.