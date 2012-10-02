Вищий спецсуд не зглянувся над «макіївськими терористами»

Вищий спеціалізований суд України залишив у силі попередні вироки судів організаторам теракту в Макіївці, який був скоєний у січні 2011 року.

Про це повідомляє газета «Сегодня».

Як відомо, раніше Дмитра Онуфрака і Антона Волошина засудили на 15 років з конфіскацією майна і на 8 років без конфіскації, відповідно.

Як розповіла Ірина Онуфрак, мати засудженого, згідно з рішенням суддів, виконавча служба тепер повинна конфіскувати будинок, який належить не синові, а їй. «Вони навіть не читали справу, тому що це порушення конституційних прав – цей будинок я купувала до вибухів, за власні гроші. Фактично, видали моє майно за майно сина. Не думаю, що судді у вищій інстанції могли допустити таку помилку – або вони знали, що робили, або виконували замовлення. Будинок був куплений до вибухів і оформлений на мене. Зараз я вимушена жити в іншому місті», – сказала жінка.

За словами І.Онуфрак, тепер вона має намір оскаржити рішення суду останньої інстанції в Європі. «В Україні я правди не знайду – три суди пройшли, і ніхто не захотів розбиратися в цій справі. Я просто в шоці від такого рішення – у мене немає слів», – додала вона.

Як повідомляв УНІАН, вранці 20 січня 2011 року в м. Макіївка Донецької області сталися два вибухи - біля торгового центру і біля центрального входу до адміністративної будівлі держпідприємства «Макіїввугілля». В результаті обох вибухів ніхто не постраждав, проте будівлям був завдано значного матеріального збитку.

Неподалік від одного з місць вибуху на стіні було знайдено конверт, в якому містилася вимога виплатити 4,2 млн. євро. Невідомі погрожували, що у разі невиконання вимог к різних місцях Макіївки будуть скоєні ще 5 вибухів.

За фактами вибухів у Макіївці Управління СБУ у Донецькій області порушило кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (теракт), і розшукувало двох чоловіків.

На початку лютого 2011 року в Макіївці за підозрою у розбійному нападі на водія таксі були затримані Д.Онуфрак і А.Волошин. Під час обшуку за місцем проживання Д.Онуфрака правоохоронці знайшли докази і речові докази, що свідчать про причетність затриманих до підготовки і скоєння вибухів у торгового центру і біля входу до адмінбудівлі ДП «Макіїввугілля».

5 вересня 2011 року Центрально-Міський районний суд Макіївки ухвалив вирок виконавцям теракту і позбавив двох злочинців свободи на 15 і 8 років.

Також суд зобов'язав Д.Онуфрака відшкодувати збиток водієві таксі за завдану шкоду його здоров'ю у розмірі 52 тис. грн.

Крім того, суд виніс рішення: двом засудженим відшкодувати солідарний збиток підприємствам Макіївки, що був завданий унаслідок скоєння теракту, у розмірі 373 тис. грн.

У грудні Апеляційний суд Донецької області виніс ухвалу, якою залишив вирок у силі.