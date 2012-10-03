Слідство: Скандальний «Доктор Пі» залікував до смерті 6 осіб

Про це заявив начальник Головного слідчого управління МВС Василь Фаринник в інтерв'ю «Комсомольській правді в Україні».

Фаринник повідомив, що Слюсарчук звинувачується у шахрайстві, підробці документів, незаконній лікувальній діяльності та нанесенні тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть. За всіма цими злочинами слідчими зібрані докази, що підтверджують його провину.

Він також зазначив, що справу буде відправлено в суд після того, як Слюсарчук та його адвокати вивчать матеріали кримінальної справи.

За словами Василя Фаринника, слідству вдалося встановити, що після лікування Слюсарчука померли шестеро людей.

«Нам вдалося встановити шість осіб. Всього ж у справі проходять десять епізодів незаконної лікувальної практики. Але ми також з'ясували, що лікарі запрошували Андрія Слюсарчука, як світило української медицини, проконсультувати або провести операцію безнадійно хворим пацієнтам. Але це не виправдовує те, що він брав у руки скальпель і давав рекомендації медичного характеру, не маючи спеціальної освіти. Лікарі не мали права і близько підпускати його до хворого без відповідних допусків, не кажучи вже про хірургічне втручаннях», - заявив Фаринник.

За словами головного слідчого, Слюсарчук відмовляється від усіх звинувачень, і каже що «це світова змова проти нього, що це все справа рук спецслужб, тому що він секретний агент і від нього таким чином вирішили позбутися ...»



Він повідомив, що слідство вже знайшло докази за фактом підробки документів.

«У цій частині знайшли всі докази, в Москві спеціально піднімали архівні дані. Але вчений ступінь він отримав уже у нас на підставі підроблених документів, і ніхто не запідозрив підробку. Люди його приймали на роботу, навіть не глянувши, що не збігаються дати його народження, закінчення школи з навчанням у медичному інституті», - повідомив Фаринник.