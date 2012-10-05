Україна долучається до програми ЮНЕСКО "Пам'ять світу"
Україна долучається до міжнародної програми ЮНЕСКО «Пам'ять світу», спрямованої на збереження скарбів світової документальної спадщини, інформування населення про цей сегмент культури та забезпечення доступу до нього шляхом оцифрування документів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це під час презентації програми на Міжнародному фестивалі «Книжковий Арсенал» повідомив генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника Любомир Михайлина.
Він відзначив, що проект «Пам'ять світу» було започатковано ЮНЕСКО ще у 1992 році. Л.Михайлина повідомив, що у липні цього року Києво-Печерський заповідник та Національна історична бібліотека України за підтримки Міністерства культури виступили з ініціативою долучитися до реалізації цього проекту.
Л.Михайлина зауважив, що у фондовій збірці заповідника знаходиться велика колекція стародруків XVI - XVIII століть і чимала кількість різноманітних документів, які потребують захисту. «Колектив заповідника робить усе можливе, щоб зберегти ці безцінні скарби», - сказав Л.Михайлина.
За його словами, участь у подібному проекті матиме велике значення не лише для Києва чи України, але й усього світу.
У свою чергу, директор Національної історичної бібліотеки Алла Скорохватова нагадала, що бібліотека вже понад 70 років знаходиться на території Києво-Печерського заповідника, збирає і зберігає колекцію про історію України. А.Скорохватова висловила упевненість, що колекція бібліотеки гідно представить країну і доступно розповість читачам про неї.
Як відзначила заступник генерального директора Києво-Печерського заповідника Влада Прокаєва, Україна вже має певний досвід участі у цій програмі ЮНЕСКО. Зокрема, у 2005 році до міжнародного реєстру «Пам'ять світу» за пропозицією України, Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, було включено Зібрання фонографічних запиciв єврейського музичного фольклору 1912-1947 років.
В.Прокаєва також повідомила, що за кілька тижнів розпочнуться засідання робочих груп, створення Національного комітету програми «Пам'ять світу», а до 2013 року Україна має подати на розгляд ЮНЕСКО номінаційне досьє з трьома пропозиціями на включення до реєстру. Крім того, В.Прокаєва зазначила, що до роботи буде залучено експертів та істориків.