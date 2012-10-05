Україна долучається до програми ЮНЕСКО "Пам'ять світу"

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час презентації програми на Міжнародному фестивалі «Книжковий Арсенал» повідомив генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника Любомир Михайлина.

Він відзначив, що проект «Пам'ять світу» було започатковано ЮНЕСКО ще у 1992 році. Л.Михайлина повідомив, що у липні цього року Києво-Печерський заповідник та Національна історична бібліотека України за підтримки Міністерства культури виступили з ініціативою долучитися до реалізації цього проекту.

Л.Михайлина зауважив, що у фондовій збірці заповідника знаходиться велика колекція стародруків XVI - XVIII століть і чимала кількість різноманітних документів, які потребують захисту. «Колектив заповідника робить усе можливе, щоб зберегти ці безцінні скарби», - сказав Л.Михайлина.

За його словами, участь у подібному проекті матиме велике значення не лише для Києва чи України, але й усього світу.

У свою чергу, директор Національної історичної бібліотеки Алла Скорохватова нагадала, що бібліотека вже понад 70 років знаходиться на території Києво-Печерського заповідника, збирає і зберігає колекцію про історію України. А.Скорохватова висловила упевненість, що колекція бібліотеки гідно представить країну і доступно розповість читачам про неї.

Як відзначила заступник генерального директора Києво-Печерського заповідника Влада Прокаєва, Україна вже має певний досвід участі у цій програмі ЮНЕСКО. Зокрема, у 2005 році до міжнародного реєстру «Пам'ять світу» за пропозицією України, Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, було включено Зібрання фонографічних запиciв єврейського музичного фольклору 1912-1947 років.

В.Прокаєва також повідомила, що за кілька тижнів розпочнуться засідання робочих груп, створення Національного комітету програми «Пам'ять світу», а до 2013 року Україна має подати на розгляд ЮНЕСКО номінаційне досьє з трьома пропозиціями на включення до реєстру. Крім того, В.Прокаєва зазначила, що до роботи буде залучено експертів та істориків.