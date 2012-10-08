Український LNG-термінал почнуть будувати уже в листопаді

Про це повідомив голова Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами Владислав Каськів.

«Цей процес вже має незворотній хід. Орієнтовно 15 листопада ми починаємо фізичну стадію будівництва. Проект затверджений урядом, пройшов усі необхідні стадії, зараз відбувається процес структурування консорціуму інвесторів. Ми очікуємо, що в середині листопада офіційно розпочнуться будівництво і, відповідно, створення консорціуму», – сказав Каськів Радіо "Свобода".

Проект «LNG Україна» передбачає будівництво терміналу для регазифікації скрапленого газу. Його будуватимуть на Одещині в районі міста Южного – поблизу морського торговельного порту.

Вартість будівництва, згідно із техніко-економічним обгрунтуванням, яке розробляла іспанська компанія «Сокоїн», становитиме 846 мільйонів євро.