Enagas має намір інвестувати в будівництво LNG-терміналу в Україні

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив представник компанії в Україні Джорді Сарда Бонвехі журналістам у ході відвідання 16 вересня майданчика поблизу порту "Южний" (під Одесою), на якому планується розмістити об'єкт.

Д.С.Бонвехі зазначив, що нині компанія розглядає можливість розширення ринку за рахунок інших країн, зокрема, її цікавить новий ринок - Україна.

“Ми готові впроваджувати наш досвід в Україні. Сьогодні в Україні така ситуація, яка була в Іспанії 40 років тому, поки у нас не було жодного терміналу”, - сказав Д.С.Бонвехі.

У свою чергу, компанія Excelerаte Energy (США) заявила про плани виступити партнером в українському проекті. Компанія готова надати в оренду плавучий LNG-термінал, який використовуватиметься на першому етапі проекту.

"Ми маємо в своєму розпорядженні необхідне обладнання – у нас є 8 суден-терміналів, одне судно добудовується. А ще 8 суден є в наших партнерів", - сказав старший віце-президент Excelerаte Energy (США) Едвард Скотт.

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Як раніше повідомляв УНІАН, 15 вересня, на 9-му форумі «Ялтинської європейської стратегії» (YES) відбулася перша координаційна зустріч партнерів Національного проекту «LNG-термінал».

У зустрічі взяли участь керівники 7 провідних світових компаній, серед яких лідери ринку в сфері управління LNG-терміналами, постачальники скрапленого природного газу, інвестиційні фонди та юридичні компанії (Excelerate Energy, Enagas, Gas Natural Europe, Оpiser, Lazard freres, Baker Botts, Conlan & Associates).

Довідка УНІАН. 17 грудня 2010 року було створено ДП «Національний проект «LNG-термінал», яке має скоординувати роботу з будівництва терміналу з прийому скрапленого природного газу обсягом 10 млрд куб. м на Чорноморському узбережжі України до 2014 року.

30 січня 2012 року компанія Socoin завершила розробку техніко-економічного обгрунтування (ТЕО) проекту «LNG-термінал».

Кабінет міністрів на засіданні 8 серпня затвердив ТЕО будівництва в Україні терміналу з прийому скрапленого природного газу (LNG-термінал).

Згідно з ТЕО, проект може бути реалізовано впродовж 49 місяців. Перші обсяги газу можна буде отримати вже в 2016 році.

Приблизна вартість будівництва LNG-терміналу становить 846 млн євро. Частка України в проекті становитиме 25%+1 акція.

Enagas S.A. є найбільшим гравцем на газовому ринку Іспанії, компанія експлуатує мережу газопроводів, а також низку LNG-терміналів у цій країні.

Excelerаte Energy – одна з найбільших енергетичних компаній у США. Управляє 11 терміналами по всьому світу, ще 15 терміналів знаходиться на різних етапах будівництва. Свій перший LNG-термінал компанія відкрила в 2005 році.