Fitch видав сумний прогноз для України

Про це йдеться в коментарі Fitch, переданому агентству УНІАН.

Рейтингове агентство відзначає, що світові макроекономічні тенденції значною мірою впливають на темпи зростання кредитування в країні, разом з окремими адміністративними рішеннями Нацбанку, які більшою мірою носять тактичний, короткостроковий характер.

«Уповільнення зростання економіки, яке ми зараз спостерігаємо у ряді країн єврозони і регіону СНД, зокрема й в Україні, - так Fitch прогнозує зниження зростання ВВП на Україні з 5,2% у 2011 році до 0,5% у 2012 році й лише помірне зростання в 3,1% у 2013 році - як правило, має аналогічний ефект на темпи кредитування. Таким чином, слід враховувати обидва чинники», - зазначають в Fitch.

Як повідомляв УНІАН, у травні 2012 року Fitch Ratings погіршило прогноз зростання ВВП України в 2012 році до 1,6% з 4%, згідно з прогнозом, озвученим у жовтні 2011 року.

Кабінет міністрів України на засіданні 12 вересня затвердив проект закону України «Про державний бюджет на 2013 рік», виходячи з прогнозного зростання ВВП на рівні 4,5%.

Голова Національного банку України Сергій Арбузов вважає урядовий прогноз зростання ВВП України в 2013 році на рівні 4,5% оптимістичним.

За даними Державної служби статистики України, зростання ВВП України в I кварталі 2012 року проти аналогічного періоду 2011 року становило 2%, у II кварталі - 3%.

Державний бюджет України на 2012 рік розрахований, виходячи з урядового прогнозу зростання ВВП на рівні 3,9%, інфляція - на рівні 7,9%.

Зростання реального ВВП за 2011 рік, за даними Держстату, становило 5,2%.