Fitch підтвердило рейтинги міста Києва на рівні «B-»

Про це йдеться в повідомленні Fitch, переданому агентству УНІАН.

Також Fitch підтвердило національний довгостроковий рейтинг міста на рівні «BBB+(ukr)», прогноз «Стабільний». При цьому проведена рейтингова дія поширюється на випущені боргові зобов`язання міста обсягом 800 млн дол.

Згідно з повідомленням, підтвердження рейтингів відображає статус Києва як столиці країни, передбачувану підтримку від центрального уряду й покращення бюджетних показників, які підтримуються за рахунок сприятливої економічної кон`юнктури та скорочення витрат. Крім того, рейтинги Києва враховують збільшення прямого ризику (прямий борг плюс інша заборгованість за класифікацією Fitch), суттєвий короткостроковий ризик рефінансування, обумовлений наближенням термінів погашення за зовнішніми облігаціями і кредитами від місцевих банків, а також беруть до уваги валютний ризик по єврооблігаціях.

Згідно з базовим сценарієм Fitch, Київ зуміє рефінансувати облігації на 250 млн дол. і досягти нової домовленості про виплату банківських кредитів на загальну суму 450 млн грн, терміни за якими настають у II півріччі 2012 р. Fitch розцінює короткостроковий ризик рефінансування у міста як суттєвий зважаючи на значний обсяг рефінансування і обмежені можливості на українському ринку боргового капіталу.