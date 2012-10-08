Чоловік за три каструлі і хліб до смерті побив 89-річну пенсіонерку

Про це сьогодні повідомили у відділі по зв'язках з громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області.

Згідно з повідомленням, в Тельманівський райвідділ міліції від місцевого жителя надійшло повідомлення про те, що вранці у власному будинку с.Гранітне його дружина виявила труп своєї літньої матері.

Під час відпрацювання первинної інформації та опитування сусідів загиблої було встановлено, що люди бачили одного з місцевих жителів, який ходив по їхній вулиці з малолітнім сином. Невдовзі міліціонери від цього 7-річного хлопчика дізналися, що він став свідком жорстокого побиття бабусі. Його батько, 49-річний житель с.Гранітне, наказав йому йти разом з ним красти метал до знайомої, яка самотньо мешкала, але у неї виявив тільки 3 металеві каструлі і 4 кришки. З гнівом чоловік кулаком вдарив пенсіонерку в обличчя, хлопчик злякався і втік додому.

Але, як з'ясувалося під час оперативного слідства, на цьому гнів чоловіка не закінчився, він кілька разів намагався душити жінку, а потім, побачивши біля вхідних дверей металевий кийок з гаками, став ним бити літню жінку.

На тілі загиблої жінки судмедексперти нарахували 28 ударів цим кийком, останні з яких виявилися смертельними.

Після того як жінка перестала подавати ознаки життя, чоловік пішов обшуковувати будинок, щоб знайти цінні речі або гроші. Однак, нічого не знайшовши, він пішов, забравши металевий посуд і хліб.

Незабаром зловмисник був затриманий міліцією.

Під час обшуку за місцем проживання затриманого, який був 7 разів раніше судимий за крадіжки, хуліганство, розбій та незаконне виготовлення, зберігання вогнепальної зброї, міліцією було виявлено і вилучено артилерійський снаряд та фрагмент ручної гранати, який містить вибухову речовину.

Стосовно фігуранта порушено кримінальну справу відразу за п'ятьма статтями Кримінального кодексу України: ч.2 ст.115 (умисне вбивство за обтяжуючих обставин), ч.4 ст.187 (розбій, вчинений із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень), ч.2 ст. 304 (втягнення малолітнього у злочинну діяльність), ч.3 ст.15, ч.3 ст.185 (замах на крадіжку чужого майна, поєднану з проникненням у житло), ч.1 ст.263 (незаконне придбання, носіння та зберігання боєприпасів і вибухових речовин). Чоловікові обрано запобіжний захід у вигляді арешту, він знаходиться в СІЗО м. Маріуполя.