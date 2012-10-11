Українці в Білорусі допомогли випустити брошуру "Пилип Орлик"

Про це УНІАН повідомив радник Посольства України в Білорусі Василь Бондар.

Він відзначив, що брошура вийшла друком завдяки активній участі голови Товариства українців Білорусі «Заповіт» Галини Калюжної і за підтримки Вілейського райвиконкому Мінської області.

У церемонії презентації брошури взяли участь наукові співробітники, історики, представники дипломатичного корпусу й української діаспори в Білорусі, студенти і молодь.

Просторий зал музею був прикрашений рушниками і квітами, а також численними картинами, репродукціями і фотографіями, привезеними з Вілейського музею, портретами всіх гетьманів України, книжками і рукописами.

«Загалом експозиція була присвячена історії зародження ідеї створення меморіальних місць автора першої Конституції України», - сказав В.Бондар.