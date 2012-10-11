У центрі Одеси горить пам'ятник архітектури

Як передає кореспондент УНІАН, вогнем охоплено перший і частково другий поверхи будівлі.

Пожежу гасять шість пожежних розрахунків МНС, рятувальники також проводять евакуацію мешканців сусідньої багатоповерхівки.

Заблоковано автомобільний рух від Соборної площі до вулиці Садової.

Співробітники МНС припускають, що причиною виникнення пожежі стало необережне поводження з побутовими електроприладами робочих, які живуть у прибудові в дворі цього аварійного будинку, що вже горів у жовтні 2009 року.

Як повідомляв УНІАН, вночі 29 жовтня 2009 року на горищі цього будинку 1897 року спорудження виникла пожежа.

У зв'язку з пожежею було припинено подачу електроенергії в найближчі будинки, припускалася можливість обвалення аварійної будівлі.

За тодішньою оцінкою завідуючого кафедрою архітектури будівель і споруд Одеської архітектурно-будівельної академії Валерія Уреньова, наслідки пожежі виявилися «не такими згубними» для будівлі. В основному згоріли старі дерев'яні перекриття, які й так потрібно було прибирати.

Професор В.Уреньов також висловив переконання, що при бажанні влади Будинок Руссова можна відновити в первісному вигляді з використанням сучасних будівельних матеріалів.