На Київському водосховищі три дні шукали зниклих рибалок: знайшли човен і тіло

Як сьогодні повідомили УНІАН у прес-службі МНС України, 11 жовтня в результаті проведення пошукових робіт на Київському водосховищі поблизу острова Голодний виявлено перекинутий човен та тіло одного з рибалок ТОВ «Фіш Хаус».

Човен піднято на поверхню. Під час пошуків обстежено 27 кілометрів берегової зони та 60 кв. км водної акваторії. Пошуки другого рибалки тривають.