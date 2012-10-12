США вирішили продовжити 163-відсоткове мито на український силікомарганець

Про це повідомляється у прес-релізі US ITC від 11 жовтня 2012 року.

Згідно з прес-релізом, під час другого перегляду антидемпінгових мит комісія визначила, що скасування існуючих обмежень призведе до «виникнення матеріального збитку в найближчому майбутньому». У результаті комісія вирішила залишити для постачальників українського і китайського силікомарганцю чинний митний збір у розмірі 163% до 2016 року.

У прес-релізі також наголошується, що раніше мито у розмірі 163% діяло і для силікомарганцю, який імпортується з Бразилії, проте комісія визнала, що скасування антидемпінгових мит на ввезення силікомарганцю з Бразилії, ймовірно, не призведе до «продовження або відновлення збитку», і рекомендувала зняти обмеження для цієї країни.

Довідка УНІАН. США ввели антидемпінгове мито на ввезення українського силікомарганцю у розмірі 163% його митної вартості у 2001 р. терміном на 5 років, у 2006 р. воно було продовжене на наступний п'ятирічний період.

Українська асоціація виробників феросплавів (УкрФА) неодноразово заявляла про необґрунтованість даного мита. При цьому в УкрФА відзначали, що українські феросплавні підприємства працюють в умовах лібералізованого ринку і не одержують жодних преференцій від держави. За даними УкрФА, у разі скасування мита один лише Запорізький завод феросплавів (ЗЗФ) зможе щорічно продавати у США до 30-40 тис. тонн своєї продукції.